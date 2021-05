CPI da Covid inicia fase de depoimentos com três ex-ministros da Saúde

Na terça-feira, prestam depoimento os ex-ministros Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich. Os dois deixaram o governo por desentendimentos com o presidente em relação ao enfrentamento da pandemia e medidas para conter o avanço da doença. A expectativa dos integrantes da CPI é que eles relatem falhas de Bolsonaro na condução do tema.

Segundo O Globo, um dos depoimentos mais esperados é, na quarta-feira (5), o do general Eduardo Pazuello, que ficou dez meses à frente do Ministério da Saúde, foi o principal responsável pelas políticas de combate à pandemia.

