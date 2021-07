Promotoras que investigavam morte de Marielle deixam cargos por 'interferências'

As promotoras de Justiça que participavam da Força-Tarefa que investiga a morte de Marielle Franco, deixaram seus cargos neste sábado (10).

Segundo o G1, Simone Sibilio e Letícia Emile, saíram por receio e insatisfação com "interferências externas". Ainda não há substitutos.

"O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) confirma que as promotoras de Justiça Simone Sibílio e Letícia Emile optaram voluntariamente por não mais atuar na força-tarefa que investiga o caso Marielle Franco e Anderson Gomes. A Procuradoria-Geral de Justiça do MPRJ reconhece o empenho e a dedicação das promotoras ao longo das investigações, que não serão prejudicadas. O MPRJ anunciará em breve os nomes dos substitutos.", informou a nota do Ministério Público do Rio de Janeiro.

Ainda segundo o site, não é a primeira vez que agentes saem da investigação, que já trocou delegados por 4 vezes.