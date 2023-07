Programa Desenrola renegocia R$ 2,5 bilhões em duas semanas

O Programa Emergencial de Renegociação de Dívidas de Pessoas Físicas Inadimplentes, conhecido como Desenrola Brasil, alcançou uma marca significativa, ultrapassando R$ 2,5 bilhões em volume financeiro exclusivamente pela Faixa 2. Mais de 400 mil contratos de dívidas foram renegociados, conforme balanço apresentado nesta segunda-feira (31) pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

De acordo com a Agência Brasil, a Faixa 2 engloba as renegociações de débitos com bancos para pessoas com renda de até R$ 20 mil, sem limite de valor para as dívidas, possibilitando o refinanciamento de bens como imóveis e veículos, por exemplo. Os devedores têm a opção de entrar em contato diretamente com as instituições bancárias para iniciar as negociações.

No mesmo período, aproximadamente 3,5 milhões de registros de clientes que possuíam dívidas bancárias de até R$ 100 foram desnegativados pelas instituições financeiras. Embora a dívida não seja perdoada, essa medida permite que o devedor recupere sua regularidade financeira, possibilitando-o a contrair novos empréstimos e realizar operações, como fechar contratos de aluguel, por exemplo.

De acordo com o Ministério da Fazenda, o Programa Desenrola Brasil tem o potencial de beneficiar até 70 milhões de pessoas. As políticas para adesão são desenvolvidas pelas instituições financeiras participantes do programa. Nessa etapa, as condições para a renegociação das dívidas serão diferenciadas, ficando a cargo de cada instituição financeira defini-las.

Vale ressaltar que a adesão ao programa estará disponível até o dia 31 de dezembro, proporcionando a oportunidade para aqueles que se enquadram no perfil de beneficiários do Desenrola Brasil buscarem soluções para suas dívidas e recuperarem sua saúde financeira.