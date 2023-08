Diarista demitida por postar foto de apuração de votos será indenizada em R$ 14 mil

Uma diarista que foi demitida por postar uma foto da apuração de votos à presidência nas eleições de 2022, será indenizada em R$ 14 mil por danos morais. O caso aconteceu em Tangará da Serra, Mato Grosso.

A decisão é do juiz Mauro Vaz Curso, da 1ª Vara do Trabalho do município, publicada nesta segunda-feira (31). De acordo com o TRT, a diarista foi mandada embora após postar uma foto no status do whatsapp que mostrava a apuração dos votos.

Momentos depois, ela recebeu uma mensagem do empregador justificando a demissão. "Boa noite Tatá, não precisa mais vir trabalhar tá bom. Vai vir outra pessoa a partir de amanhã... quem acha que roubar é bonito aqui em casa não entra.....vlw....e sem chororô por favor. Voto é livre assim como meu direito de escolher quem irá trabalhar pra mim. Boa noite", escreveu o empresário.

Apesar de ser notificado, o homem que contratava os serviços da diarista não compareceu à audiência e nem apresentou defesa.

Para o juiz, a dispensa por motivações políticas foi "abusiva e discriminatória".