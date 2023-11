Professora demitida por beijar aluno convidou outra estudante para fumar

A professora de artes, 25, demitida após beijar um aluno de 14 anos, em Praia Grande (SP), também já tinha convidado outra estudante da mesma idade para fumar cigarros eletrônicos.

A jovem em questão é a estudante para quem a professora revelou o beijo e confessou ter vontade de manter relações sexuais com o garoto.

As duas eram amigas e costumavam conversar pelo WhatsApp. Foi por meio da troca de mensagens no aplicativo que a mãe descobriu sobre o convite da professora para fumar.

A mulher contou que notou um comportamento estranho por parte da adolescente nos últimos dias e decidiu olhar o celular dela.

Ao abrir a conversa com a professora, ela se deparou primeiramente com a história do beijo no aluno e ficou perplexa. Em outro trecho, ela achou a mensagem da docente chamando a menina para ir a uma adega da cidade para fumar com ela.

A professora chegou a dizer que pagaria o cigarro para menor, caso ela fosse ao seu encontro. A mãe da menor acredita que essa não foi a primeira vez que o convite foi feito, já que a filha costumava sair com frequência para encontrar os amigos em uma praça.

Pelo grau de intimidade que a estudante e a professora demonstraram na conversa, a mulher acredita que a filha estava sendo “aliciada” e procurou um advogado para processar a professora.

Se a denúncia for aceita, a mulher poderá ser enquadrada no artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), sobre “entregar ou fornecer produtos e substâncias nocivas à saúde e que causem dependência”.