Professor que coordenava pesquisas sobre Covid-19 morre vítima da doença

"A UFU se sente, hoje, entristecida, enlutada, pelo falecimento do professor Luiz Ricardo Goulart. Um dos cientistas mais proeminentes da UFU, uma referência nacional e também internacional", declarou o reitor Valder Steffen Júnior. Ele destacou o fato de que o cientista dedicou-se ao enfrentamento da pandemia. "Professor Luiz Ricardo foi mais uma vítima da covid-19. Ele que, de forma tão diligente, com tanta competência, vinha trabalhando em diversos temas diretamente à questão desta pandemia. Particularmente uma pesquisa muito bem sucedida, relacionada a novas formas de testagem da covid-19." "Goulart deixa esposa e três filhos, a quem a UFU manifesta seus sentimentos, e também à sua irmã, Isabela Maria Bernardes Goulart, professora da Faculdade de Medicina (Famed/UFU). "Ficam aqui o abraço, os sentimentos, a tristeza da Reitoria da universidade, manifestados à sua esposa Cecília, à família, aos colegas pesquisadores, a toda comunidade universitária", disse Steffen". "A pesquisadora Paula Santos, que fazia parte da equipe de pesquisa de Goulart, falou sobre o longo convívio com o cientista. "Convivi com Luiz Ricardo por 21 anos e o considero mais que um chefe ou professor. O tenho como um pai. Luiz foi um homem de caráter, um filho, pai e esposo carinhoso e dedicado, um chefe gentil, um pesquisador brilhante! Otimista, acreditava na ciência e na inovação. Generoso, recebia de braços abertos a todos que batiam em sua porta. E essa essência ficou em todos que passaram por suas mãos. Seus alunos foram a família que ele construiu".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.