Produtor de 'Cidade de Deus' morre aos 61 anos

Marc foi produtor de filmes como 'Cidade de Deus', 'Madame Satã' e 'Olga'. Chegou ao Brasil aos 19 anos e é natural da França, local em que já trabalhava com cinema. Também é responsável pelo documentário Serra Pelada e fundou a Lumière, considerada a maior distribuidora de cinema independente do país.

A morte foi confirmada pelo filho do produtor, Bruno Beauchamps, que publicou em suas redes sociais. "Mudou o cinema com seu olhar visionário e com suas ideias geniais", disse ele em um trecho de sua homenagem.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.