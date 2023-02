Produção do BBB 23 chama atenção de Domitila no alto-falante

Recentemente, a Anvisa proibiu a venda de pomadas de cabelo no Brasil após relatos de cegueira. O produto levou mais de 200 mulheres para o hospital com urgências oftalmológicas só na cidade de Recife.

"Atenção Márvvila, Fred Nicácio, Sarah e Gustavo: precisamos trocar as pomadas e ceras capilares por uma questão de segurança. Devolvam as suas na despensa e iremos entregar novas. Imediatamente", anunciou o Big Boss.

Durante a tarde, a produção retirou as pomadas capilares dos participantes. No alto-falante da casa, o Big Boss avisou que o item será substituído.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na área externa do BBB 23 (Globo), Domitila e Gabriel Santana passaram parte da tarde conversando. Enquanto a sister lembrava sua trajetória, eles se surpreenderam com um recado da produção:

