Primos recriam meme do ‘Marco véio’ 8 anos após vídeo viralizar; confira

O vídeo original mostra os meninos brincando com um carrinho de rolimã. Mas a reação de um dos meninos ao narrar o que aconteceu, foi a “cereja do bolo” para o sucesso do vídeo: “Pode vir, Marco. Lá vem o Marcos, descendo o morro da ‘vó’ Salvelina. ‘Taca-le’ pau nesse carrinho, Marcos. Taca-le pau, taca-le pau, taca-le pau. ‘Mazá’, Marco Véio”, falava o garoto na gravação. Marcos, que hoje tem 20 anos e Leandro, o narrador do vídeo, que tem 17 anos, resolveram recriar o vídeo. Confira:

