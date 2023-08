Primo do governador Ronaldo Caiado morre em grave acidente de quadriciclo

Your browser does not support the video tag.

O empresário Paulo Vitor de Rocha Lima Spenciere, de 32 anos, morreu na terça-feira (8), em um grave acidente nos Lençóis Maranhenses, no Maranhão. A vítima era sobrinha do governador de Goiás, Ronaldo Caiado.

Segundo O Globo, Paulo estava junto com a esposa, dirigindo um quadriciclo nas dunas do povoado de Atins, durante a noite, quando acabou capotando o veículo várias vezes.

Ele morreu no local do acidente e a mulher foi levada para um hospital, onde segue internada.

O casal estava de férias, e Caiado lamentou a morte do primo nas redes sociais. "Com imenso pesar, Gracinha e eu recebemos a notícia do falecimento precoce de nosso primo Paulo Vitor da Rocha Lima Spenciere, aos 32 anos, vítima de um trágico acidente em Atins, povoado de Barreirinhas, no estado do Maranhão. Uma partida que nos causa profunda tristeza e pela qual presto meus sentimentos à esposa, amigos e demais familiares, em especial à minha prima Elaine Caiado Rocha Lima e seu esposo, Marcos Spenciere, pais do Paulo Vitor. Rogo a Deus consolo a cada um diante dessa dor imensurável", finalizou.