Primeira morte pela nova variante Ômicron, que circula no Amazonas, é confirmada em SP

A BQ.1 subvariante da Ômicron foi sequenciada pela Fiocruz Amazônia no dia 20 de outubro. A variante é associada ao aumento recente dos casos nos Estados Unidos e na Europa. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a BQ.1 já foi encontrada em 65 países.

A nova variante da Ômicron foi registrada no Amazonas no final de outubro e já começou a se espalhar pelo Brasil, de acordo com o pesquisador Felipe Naveca, da Fiocruz Amazônia.

O segundo paciente confirmado com a subvariante no estado, um senhor de 61 anos, passa bem e está em casa.

