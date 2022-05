Primeira-dama Michelle Bolsonaro faz pronunciamento de Dia das Mães

"Por conhecer os desafios da maternidade, temos o compromisso de cuidar das mães do nosso País. Nesse sentido, o governo federal tem implementado uma série de ações que beneficiam as mães brasileiras", afirmou a primeira-dama.

A primeira-dama Michelle Bolsonaro fez um pronunciamento de Dia das Mães em rede nacional de TV, neste domingo (08) para divulgar as ações do governo voltadas às mulheres. Ela apareceu ao lado da ministra Cristiane Britto, da pasta da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.