PRF quer instalar câmeras corporais nas roupas de policiais

Segundo o Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública, as câmeras corporais vêm servindo para proteger os policiais, fortalecer provas, reduzir o uso da força, diminuir denúncias e permitir a avaliação do serviço prestado.

O Ministério da Justiça confirma que está planejando colocar câmeras em todas as Polícias Federais. De acordo com Marivaldo Pereira, secretário de Acesso à Justiça, está sendo feito um diálogo com os comandos das polícias para ver qual a melhor maneira de implantar as câmeras.

