PRF prende homem que transportava arma de fogo do exército argentino

Policiais rodoviários federais prenderam, na noite dessa sexta-feira (23), um homem que transportava três armas de fogo. Uma delas pertencia ao exército da Argentina. O caso aconteceu na BR-116, em Caiçara, município de Piraí.

O flagrante ocorreu durante uma operação de repressão a entrada de armas e drogas no estado do Rio e contou com o grupo de operações com cães da PRF e também a aeronave da instituição.

Durante uma abordagem a um ônibus vindo de São Paulo com destino a Vitória, no Espirito Santo, foi localizada uma mochila com as armas no compartimento superior do ônibus.

No interior da bolsa foram encontradas uma pistola calibre 45, de origem do exército argentino, uma pistola calibre 380, um revólver calibre 38, um distintivo policial, três algemas, duas camisas da polícia civil, duas balaclavas, dois coldres e um porta algema. Todas as armas estavam com munição e prontas para uso.

Os policiais conseguiram localizar o proprietário da bolsa que confessou que vinha de Balneário Camboriú, onde recebeu a mochila, que seria entregue na Rodoviária de Vitoria. O criminoso receberia R$ 1.500 pelo transporte.

O caso foi encaminhado à Polícia Civil.