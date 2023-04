PRF intensifica fiscalização nas rodovias de todo o país

Na Operação Páscoa 2022, 11 mil policiais fiscalizaram cerca de 80 mil veículos, em todas as rodovias do país. 1.300 motoristas foram multados por dirigir sob influência de álcool. 58 pessoas morreram em acidentes de trânsito.

Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro são os estados que registram o maior número de acidentes nesse período, segundo a PRF. E isso se deve à extensão da malha viária e também ao grande fluxo de pessoas. Por isso, tanto na ida, quanto na volta do feriado, o policial Mateus de Paula alerta que é preciso ter atenção e paciência no trânsito.

