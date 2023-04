Mulher é presa após planejar 'dar susto' no marido e ele morrer em assalto

Segundo a polícia, o casal estava em um carro quando foi abordado por um homem que queria roubar a bicicleta que estava no carro, no entanto, a vítima teria reagido e acabou atingido por tiros.

Uma mulher foi presa nesta quarta-feira (5), após ter confessado ter pedido para que seu amante desse um 'susto' no marido, o que acabou o levando para a morte. O caso aconteceu em Vale do Aço, em Mina Gerais, na terça-feira (4).

