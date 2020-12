Preso soldado que ameaçou com arma PM durante briga por horário de almoço

O soldado Felipe do Nascimento foi preso após uma briga corporal com o Cabo da PM Márcio Simão nesta sexta-feira (4), em São Paulo. Viralizou nas redes sociais o momento em que Felipe e o Cabo brigam sobre o horário do almoço e o soldado aponta a arma para o rosto do colega em meio a várias pessoas na rua.

Segundo a Polícia Militar, Felipe foi conduzido ao presídio militar Romão Gomes, em SP. A briga foi porque Nascimento demorou para retornar do horário do almoço e foi cobrado por Simão, que estava no posto, e disse que reportaria ao sargento pois não conseguiria mais almoçar.