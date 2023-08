Preso por estupro, Gabriel Monteiro se casa em presídio

No documento obtido hoje, consta que os dois se casaram em regime de separação total de bens, no dia 10 de maio.

Monteiro está com Ana Carolina dos Santos desde antes da sua prisão por estupro, que ocorreu em novembro do ano passado. O casal havia constituído união estável em setembro.

O ex-vereador e ex-policial militar Gabriel Monteiro se casou dentro do presídio com Ana Carolina dos Santos, segundo Leo Dias informou nesta terça-feira (8).

