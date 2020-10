Presença de militares na Amazônia será prorrogada até abril, diz Mourão

O governo federal vai prorrogar até abril de 2021 a presença das Forças Armadas na Amazônia Legal, segundo informou o vice-presidente Hamilton Mourão, nesta segunda-feira (26). Mourão preside o Conselho Nacional da Amazônia.

Segundo um site de notícias do Globo, o decreto de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, previa que a operação acabaria em julho deste ano, mas a Operação Verde Brasil foi prorrogada, e o prazo atual de vigência é até 6 de novembro.

O governo decidiu enviar militares para a região com o objetivo de fazer ações preventivas e repressivas contra delitos ambientais. A operação é direcionada ao combate ao desmatamento ilegal e a focos de incêndio.

"[A operação] vai até abril, vamos prorrogar até abril", afirmou Mourão nesta segunda-feira ao conceder entrevista a jornalistas na portaria da Vice-presidência.

Segundo Mourão, a prorrogação será acertada com o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno. Mourão disse ainda que foram alocados R$ 400 milhões para a operação e que ainda há R$ 180 milhões.

"Nós estamos com recurso, e o recurso é suficiente para chegar até abril", declarou.

Na semana passada, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) interrompeu a atuação das brigadas de combate a incêndios florestais justamente por falta de recursos. Depois, com o desbloqueio de recursos por parte do governo federal, o órgão retomou as atividades.