Prefeito que tentou matar ex e namorado com 15 tiros é preso

As provas foram coletadas pela polícia e resultaram nas acusações de tentativa de feminicídio e de homicídio, uma vez que o namorado da vítima também foi alvo do ataque.

Porém, o vídeo do prefeito derrubando o portão da casa com a própria caminhonete e as marcas de tiros na porta do quarto, dizem exatamente o contrário.

O prefeito estava foragido há 5 dias e teve a prisão decretada após invadir a casa da ex e tentar matar a mulher e o atual namorado dela a tiros dentro do imóvel.

O prefeito Naiçotan Araújo Leite, que estava sendo procurado pela polícia por tentar matar a ex-esposa com 15 tiros em Iporá (GO), decidiu se entregar à Justiça na manhã desta quinta-feira (23).

