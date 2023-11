Prédio que abrigava mais de 30 pessoas desaba em Gramado

A área está isolada e as famílias que moravam no edifício seguem abrigadas em um ginásio na cidade. Algumas pessoas conseguiram refúgio na casa de parentes enquanto aguardam auxílio da prefeitura.

Conforme o órgão, o imóvel já estava com a estrutura comprometida por conta de rachaduras que surgiram no solo durante a chuva dos últimos dias na região.

Um prédio onde moravam ao menos 31 pessoas, desabou na manhã desta quinta-feira (23), na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul.

