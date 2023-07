Prefeito morre aos 78 anos após luta contra segundo câncer

O prefeito de Cabo Frio (RJ), José Bonifácio, de 78 anos, morreu nesta segunda-feira (17) após lutar contra um segundo câncer.

Bonifácio havia sido diagnosticado com câncer no pâncreas em 2019, mas conseguiu se curar. Ele foi eleito prefeito de Cabo Frio em 2020 e, em abril de 2021, foi diagnosticado com câncer no fígado.

O prefeito iniciou quimioterapia para tratar o câncer no fígado, mas o tratamento não foi bem-sucedido. Ele ficou 10 dias internado em um hospital de Niterói (RJ) e recebeu alta no último dia 10.

Ele seria afastado do cargo de prefeito nesta terça-feira (18) para que a vice-prefeita, Magdalena Furtado (PL), assumisse. No entanto, Bonifácio morreu antes de poder se afastar do cargo.

Magdalena Furtado será empossada prefeita de Cabo Frio nesta terça-feira (18).