Prefeito do Rio é multado em R$ 562 por cantar em roda de samba sem máscara

Após ser flagrado cantando em um bar sem uso de máscara no último dia 8, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes foi multado em R$ 562,42.

De acordo com a Secretaria de Ordem Pública (Seop), a multa já foi paga.

O político cantou para as pessoas que estavam no bar Armazém do Senado, no Centro do Rio. O prefeito esteve no local para participar de uma gravação com o chef Pedro de Artagão, dono de restaurantes. Em seguida, caminhou pelas ruas e parou na roda de samba para continuar a gravação.

Dois dias depois, Paes foi às redes "se desculpar". "Errei ao resolver me jantar aos músicos e cantar algumas músicas. Obviamente, ver o prefeito da cidade cantando em um bar é um fato que por si só gera alguma aglomeração, que é tudo que não se deve fazer nesse momento. Além disso, retirei minha máscara por algum tempo enquanto cantava. Me desculpo com a população por esse gesto. O coronavírus é uma doença grave (estou vendo isso muito de perto) e estamos longe do fim da pandemia", disse o prefeito.