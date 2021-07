Prédio com 300 moradores pega fogo por causa de carregador de celular

Até o momento, segundo o jornal O Globo, não há relato de feridos. “A gente teve que descer correndo, com criança no colo. Documentos, eletrodomésticos estão lá. Estamos perdendo tudo. Agora só Deus sabe o que vai ser das nossas vidas”, disse uma das moradoras do local.

Um prédio no Engenho Novo, que abriga 300 moradores em situação irregular, pegou fogo neste sábado (31). De acordo com testemunhas, o incêndio teve início após um morador colocar um celular molhado para carregar na tomada.

