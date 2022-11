Prazo para solicitar reaplicação do Enem termina hoje

O prazo para solicitar a reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 termina nesta sexta-feira (25). O pedido pode ser solicitado pelos estudantes que perderam as provas por um dos motivos previstos no edital (doença infectocontagiosa e problema logístico) e deve ser feito no site do Inep.

A reaplicação deverá ser em 10 e 11 de janeiro de 2023. Os candidatos podem solicitar a reaplicação apenas referente à prova que não fizeram.