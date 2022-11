Auxílio Brasil: veja quem recebe hoje parcela de novembro

Os beneficiários do Auxílio Brasil com Número de Identificação Social (NIS) com final 7 recebem, nesta sexta-feira (25), a parcela de novembro.

O pagamento do benefício, com parcelas mínimas no valor de R$ 600, começou a ser feito na última quinta-feira (17) e seguem até a próxima quarta-feira (30), de acordo com o fim do NIS.