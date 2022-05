Prazo para pagar taxa de inscrição do Enem termina hoje

As provas nas versões impressa e digital serão aplicadas em 13 e 20 de novembro, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo exame.

O prazo para fazer o pagamento da taxa de inscrição, de R$85, do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 termina nesta sexta-feira (27). O pagamento pode ser feito Pix e de cartão de crédito, além do boleto bancário.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.