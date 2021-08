Prazo para inscrições em lista de espera do Prouni termina hoje

O prazo para se inscrever na lista de espera do Programa Universidade para Todos (Prouni) termina nesta quarta-feira (18). Os candidatos devem acessar o site https://prounialuno.mec.gov.br/ , fazer o login e seguir as instruções.

