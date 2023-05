Prazo para entrega do Imposto de Renda 2023 termina nesta semana

De acordo com a Agência Brasil, o preenchimento e a entrega podem ser feitos por meio do Programa Gerador da Declaração relativo ao exercício de 2023, que está disponível para download no site da Receita Federal; por meio do serviço online Meu Imposto de Renda, pelo Portal e-CAC ou pelo aplicativo para tablets e celulares.

Manaus/AM - Termina na quarta-feira (31), o prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda (IR) da Pessoa Física 2023. De acordo com a Receita Federal, a expectativa é de que 39,5 milhões de declarações sejam entregues até o prazo final, que é o dia 31 de maio.

