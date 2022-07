Por vingança, motorista que causou morte de motociclista é executado

Osvaldeci Rodrigues, de 53 anos, morreu a tiros dentro do banheiro de casa, em Nivaraí, no Mato Grosso do Sul. O caso, apontado como uma possível vingança, aconteceu no domingo (24).

Testemunhas disseram para a polícia o autor do crime pulou o muro da casa, encurralou Osvaldeci no banheiro e o atingiu na cabeça, coxa, braço e abdômen.

Vizinhos da vítima identificaram o assassino como o irmão do motociclista Claudemir dos Santos, que morreu atropelado no dia 1 de junho. Osvaldeci era o motorista que conduzia o ônibus que matou Claudemir, que estava parado na via.