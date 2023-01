Por que transmissão do BBB 23 não começou, se brothers já entraram na casa?

Segundo Tadeu Schmidt, a entrada dos participantes desta edição acontecerá em duplas. As mesmas duplas disputarão a primeira prova do reality show, valendo imunidade.

Este ano, o momento em que os participantes abrem a porta e pisam pela primeira vez no gramado do BBB não foi transmitido nem na TV, nem no Globoplay (serviço de streaming da Globo). Isso porque a emissora decidiu guardar as imagens para o programa de estreia. O episódio ainda será liberado para exibição na íntegra pelo Globoplay.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O BBB 23 estreia na noite desta segunda-feira (16), no entanto, os participantes entraram na casa antes da transmissão do programa. Neste momento, todos já estão na propriedade onde o reality show é gravado. Mas por que o público não viu a entrada ao vivo?

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.