Por que todo mundo odeia o Cristian no BBB 23?

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O BBB 23 (Globo) começou agitado e, mesmo antes da Prova do Líder e do Anjo, conversas sobre votos já acontecem por todos os grupos e um nome tem sido bem apontado pela maioria dos participantes: Cristian. Mas, afinal, por que todo mundo odeia o Cristian?

O primeiro motivo para Cristian surgir como opção de voto veio de Paula e Gabriel: Uma suposta grosseria do rapaz com sua dupla, Marvvila. Em conversa com Tina e MC Guimê, Gabriel disse que Cristian foi c*zão com sua dupla. Em outra roda de conversa, Tina puxou o mesmo motivo para sugerir o voto nele. Na beira da piscina, Gustavo , Key, Paula, Gabriel, Aline, Bruno, Cara de Sapato e Amanda contaram suas opções de votos.

Todos concordaram que a primeira opção de voto é Cristian.

Key: "Vocês têm justificativa? A gente tem, o jeito que ele tratou a dupla dele. Eu não converso com ele".

Falta de afinidade também foi um dos motivos citados.Aline: "Se fosse agora, é a pessoa que eu não converso".

Bruno: "Eles passaram e olharam com uma cara pra gente..." disse Bruno

Gustavo: "Eu e ele, nós entramos na casa e não bateu. Na verdade, já não tinha batido, aí aconteceu esse negócio na cozinha...", disse o brother.

Cara de Sapato: "Ela (Marília) e o Cristian foram as pessoas com quem eu menos troquei ideia", disse ele.

Também foi citado pelos participantes uma postura bajuladora.Tina: "Ela [Marvvila] é good vibes, ele é estrategista. Eu falei: 'Pra fazer aliança, faz com um cara que tem estratégia pensando a longo prazo. Só que a personalidade dele [Cristian] é 'Maria vai com as outras'. Tem benefício nesse quarto, fechou com a gente. 'Ah não, tô me sentindo ameaçado', voltou lá pro outro quarto".

Alvos. Segunda dupla eliminada da Prova de Imunidade, Cristian e Marvvila não participarão da Prova do Líder e, caso não recebam a imunidade do Anjo, poderão ser votados para a formação do 1º Paredão.