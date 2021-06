População indígena lidera ranking de vacinação contra Covid-19 no Brasil

De acordo com o secretário, as fake news foram um problema e a logística de distribuição e aplicação das vacinas foi desafiadora, mas aconteceu de forma ágil devido ao sistema robusto de vacinação do Ministério da Saúde. Segundo dados oficiais da pasta, houve 709 óbitos registrados por covid-19 em comunidades indígenas. O Brasil conta, atualmente, com mais de 750 mil indígenas.

“O Brasil se destaca no contexto mundial por possuir um subsistema diretamente ligado e destinado aos indígenas. São 6 mil aldeias. Esses indígenas tiveram um cuidado especial desde o início da pandemia. Sem a participação dos indígenas, não teríamos o sucesso que tivemos. Contamos também com a medicina tradicional. Nesse contexto, o sucesso da imunização foi grande”, informou Robson Santos da Silva.

Dados do Ministério da Saúde apontam que a vacinação contra covid-19 está adiantada nas populações indígenas brasileiras. Segundo o secretário Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, Robson Santos da Silva, 82% de todos os indígenas brasileiros receberam a primeira dose de algum imunizante. Destes, 72% concluíram totalmente o ciclo de vacinação contra a covid-19.

