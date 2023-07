Políticos debatem criação de "imposto do pecado" na reforma tributária

Um dos exemplos citados são como combustíveis fósseis como o diesel que alimentam grande parte do transporte público e de carga no Brasil.

Isso porque é necessário definir se essa lista será definida ou estará suscetível a interpretação. Alguns também apontam que se aprovado, o imposto do pecado vai sobretaxar itens que são considerados nocivos e que hoje já pesam no bolso do consumidor.

Na prática, os produtos sofreriam um tributo seletivo que visa reduzir o consumo dos mesmos no país. Essa sobretaxa seria aplicada logo no período de transição da reforma tributária.

