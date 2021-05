Polícia interrompe festa clandestina em cheia de rio e 26 são presos

Uma festa clandestina terminou com 26 pessoas presas que descumpriam medidas sanitárias impostas pela pandemia da covid-19. O caso ocorreu no sul do Amapá.

De acordo com o G1, a festa intitulada ‘Malvina Fest’ acontecia em um bar em uma região atingida pela inundação do Rio Jari. As pessoas foram detidas em flagrante e conduzidas à delegacia local.

O grupo vai responder por perturbação do sossego e por infração de medida sanitária preventiva.