Polícia Federal investiga fraude em concurso público no Mato Grosso do Sul

A Polícia Federal deflagrou neste sábado (16) a Operação Aletheia, para apurar denúncia de fraude em concurso público, em Mato Grosso no Sul. Participaram da ação policial cerca de 15 policiais federais, que deram cumprimento a três mandados de busca e apreensão, nesta Capital, atendendo decisão proferida pelo Juízo da 5.ª Vara Federal de Campo Grande/MS e manifestação do Ministério Público Federal.

Na investigação, colheu-se elementos informativos apontando a prática do crime de fraude em concurso público, previsto no art. 311-A do Código Penal, cuja prova foi realizada pela FAPEC e contemplou ingresso em carreira do cargo de técnico em educação da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS).

Em razão da situação de pandemia da COVID-19, foi planejada uma logística especial de prevenção ao contágio, com distribuição de EPIs a todos os envolvidos na missão, a fim de preservar a saúde dos policiais, testemunhas, investigados e seus familiares.