Polícia fecha festa clandestina com 300 pessoas e armas em Minas Gerais

Após denúncias, a polícia encontrou a festa e dispersou a multidão que, segundo o organizador do evento,33, era uma comemoração do aniversário dele. Durante fiscalização no local, foram achadas duas armas no imóvel.

Uma festa clandestina com ao menos 300 pessoas foi encerrada pela polícia neste sábado (10), na cidade de Contagem, no interior de Minas Gerais. A maioria sequer usava máscara.

