Polícia encontra áudio em celular de fazendeiro que pode ter escondido Lázaro

A polícia investiga se Lázaro Barbosa, 32 anos, era parte de uma organização criminosa e se ele teve ajuda durante os 20 dias que ficou foragido.

Durante as investigações, a polícia encontrou uma mensagem de voz no celular do fazendeiro Elmi Caetano, suspeito de esconder Lázaro em uma de suas propriedades. “Ele está dormindo lá naquele barraco onde a mãe dele morava”, dizia Elmi no áudio, segundo exibido no Fantástico, da TV Globo.



Segundo a polícia, o fazendeiro pode ser o mandante de uma chacina em Ceilândia, no Distrito Federal, que resultou na morte de quatro pessoas, no dia 9 de junho.

"Considerando que havia um laço anterior, que o Lázaro já era conhecido do proprietário e que na entrevista (conversa inicial) o proprietário fala que aquela família devia um dinheiro a ele, nós não descartamos a hipótese de que ele tenha realmente usado Lázaro para cobrar a dívida, e em não recebendo, matar aquelas pessoas", explicou a delegada a reportagem.