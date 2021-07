Lula quebra silêncio sobre suspeitas de corrupção no governo Bolsonaro

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quebrou o silêncio após denúncias de irregularidades na compra de vacinas contra a Covid-19 pelo governo de Bolsonaro.

"Se for verdade as denúncias de corrupção na compra das vacinas, se for verdade as denúncias do gabinete paralelo, se for verdade todas as coisas que tão falando contra o governo e contra ministros do governo, eu acho que a CPI pode pedir à Suprema Corte a interdição do Bolsonaro ou pode, com base no relatório da CPI, [lançar] mais um pedido de impeachment", disse Lula em entrevista ao jornal O Liberal.

No twitter, Lula falou sobre o superpedido de impeachment contra o presidente. "Parabenizo as forças de oposição ao Bolsonaro e os movimentos sociais que conseguiram unificar os mais de 120 pedidos de impeachment pra pressionar o [presidente da Câmara, Arthur] Lira. Espero que as manifestações de rua convençam o presidente da Câmara a colocar em votação", publicou o petista.