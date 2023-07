Polícia confirma mortes em rebelião no presídio de segurança máxima de Rio Branco

O caso iniciou na manhã desta quarta-feira quando 20 policiais realizavam a segurança do pavilhão. Dois policiais foram feitos refém, mas um deles conseguiu fugir e sofreu um tiro de raspão no olho. Ele foi encaminhado para um hospital e está fora de risco.

De acordo com o G1, a informação foi confirmada pelo promotor dos Direitos Humanos do Ministério Público (MP-AC), Tales Tranin. Com isso, equipes do Instituto Médico Legal (IML) foram convocadas, assim como os servidores que estavam de folga, para se prepararem para atender as ocorrências.

A Polícia Civil confirmou que há mortes na rebelião iniciada nesta quarta-feira (26), no presídio de Segurança Máxima Antônio Amaro, em Rio Branco, no Acre.

