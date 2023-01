Polícia analisa imagens para buscar origem de rojão que matou mulher no Réveillon

O corpo de Elisangela foi enterrado por volta das 17h de segunda (2) no cemitério Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte paulistana. Cerca de cem pessoas estiverem presentes no local para se despedir dela.

"Sobre imagens relacionadas ao fato, o Centro Integrado de Comando e Operações Especiais (Cicoe) já as disponibilizou à Polícia Civil, responsável pela investigação do caso", acrescentou.

Elisangela, que morava na Vila Nova Cachoeirinha, bairro da zona norte da capital, estava na faixa de areia da praia Nova Mirim quando foi atingida pela explosão do rojão no tórax e braço direito.

No momento da explosão, a praia estava lotada, com muitos turistas e moradores filmando a queima de fogos.

A Polícia Civil analisa imagens de câmeras de monitoramento da Prefeitura de Praia Grande, no litoral paulista, na tentativa de localizar o responsável pelo disparo do rojão que atingiu e matou a analista de backoffice Elisangela Tinem Gonçalves, 38, na madrugada de 1º de janeiro.

