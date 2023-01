Homem é sequestrado e perde R$ 1 milhão após marcar encontro por aplicativo de namoro

O homem relatou à polícia que durante o tempo em que ficou nas mãos dos bandidos ele foi agredido com socos, chutes e teve o corpo queimado com um isqueiro. A vítima também relatou que foi levada a pelo menos 5 locais e em determinado momento quando estava sendo levada de um carro para outro, a polícia conseguiu encontrá-lo e o resgate foi feito.

De acordo com informações da polícia, o homem marcou um encontro em uma casa com uma mulher que conversava em um aplicativo de namoro. Ao chegar no local, ele ficou esperando no lado de fora do carro, momento em que foi rendido pelos criminosos e obrigado a entrar em uma Mitsubishi/Outlander.

