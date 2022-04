PM resgata cobra píton solta em mata após ser confundida com jiboia

Segundo o G1, a cobra foi encontrada em uma área de proteção ambiental no Riacho Fundo. De acordo com a PM, um ciclista viu o animal e acionou a corporação.

O animal, que é uma espécie exótica original da Ásia, foi solto na quarta-feira (6), após uma equipe do Batalhão de PM Ambiental (BPMA) confundi-lo com uma jiboia.

A Polícia Militar do Distrito Federal encontrou, neste sábado (9), uma cobra píton solta em uma área do Cerrado.

