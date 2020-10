PM dá versão sobre tiroteio em que morreu neto de Neguinho da Beija-Flor

A Polícia Militar do Rio de Janeiro informou que foi recebida a tiros no baile funk onde morreu Mateus da Silva Gomes e Gabriel Ribeiro Marcondes, de 20 anos, sendo este último, neto do sambista Neguinho da Beija-Flor. O caso aconteceu em uma rua no Morro da Bacia, na madrugada de domingo (18).

Segundo um site do sistema Globo, a polícia disse que foi até o local para averiguar uma denúncia sobre um evento não autorizado. Houve então, uma troca de tiros e quatro pessoas foram baleadas. Mateus, Gabriel e um outro homem não identificado foram mortos. A quarta vítima sobreviveu e foi preso por tráfico e tentativa de homicídio.

A Polícia Civil afirmou que vai apurar o caso.