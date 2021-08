Plenário do Senado aprova Aras para novo mandato na PGR

Antes da aprovação pelo plenário do Senado, Aras passou por uma sabatina de seis horas na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). No colegiado, recebeu 21 votos favoráveis e seis contrários.

De acordo com o G1, com a aprovação, Aras assumirá o biênio de 2022 - 2023. Para ser reconduzido ao cargo, Aras precisava de pelo menos 41 votos favoráveis.

