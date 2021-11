Placa de brinquedo se desprende e mata mototaxista que passava na rua; vídeo

Um vídeo mostra o momento exato em que a placa de ferro se desprende do veículo, e o mototaxista colide com o objeto.

Alan Alves Ernesto, um mototaxista de 42 anos, morreu após ser atingido com a placa de um brinquedo que se soltou enquanto ele trafegava na avenida Paizinho Sabiá, no Bairro Campo Alegre, em Juazeiro do Norte, no interior do Ceará, na tarde deste sábado (27).

