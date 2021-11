PIX completa um ano e terá mais funcionalidades

E o Pix não vai parar por aqui. Estão previstas outras funcionalidades entre pessoas e empresas, entre elas Pix Saque, Pix Troco, o Pix Garantido, com pagamento em parcelas com garantia para o recebedor, o Débito Automático por Pix e até o Pix internacional.

A facilidade de usar o Pix trouxe também uma preocupação: os assaltos virtuais, quando o criminoso obriga a vítima a fazer uma movimentação financeira. Desde outubro, as transações entre pessoas físicas realizadas no período noturno têm um limite de mil reais. E, para aumentar a segurança do sistema, neste dia 16, entram em vigor novas regras.

A assessora do Banco Central, Mayara Yano, afirma que o Brasil é o país que teve a adoção mais rápida ao Pix, que se aproxima de 350 milhões de chaves cadastradas. Ela aponta outros dados que mostram o crescimento do sistema:

