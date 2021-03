PGR recorre de decisão que anulou quebra de sigilo de Flávio Bolsonaro

A Procuradoria-Geral da República (PGR) recorreu, hoje (15), da decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que anulou as quebras do sigilo do senador Flávio Bolsonaro no caso das 'rachadinhas'.

De acordo com o G1, a PGR quer que o caso seja analisado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Ainda segundo a publicação, o vice-presidente do STJ vai analisar o pedido da PGR e decidir se o recurso será encaminhado ao STF.

Por 4 votos a 1, a decisão que anulou a quebra do sigilo do filho de Jair Bolsonaro foi tomada no mês passado pela Quinta Turma do STJ.