   Compartilhe este texto
Nilton Lins

PGR pede condenação de 10 'kids pretos' por participação em trama golpista

Por Portal Do Holanda

11/11/2025 13h01 — em
Brasil


Foto: Divulgação/Exército brasileiro

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, pediu a condenação de dez réus acusados de integrar o chamado “núcleo 3” da trama golpista investigada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), o grupo usou posições estratégicas e conhecimentos técnicos para tentar desestabilizar o regime democrático e pressionar as Forças Armadas a aderirem a um golpe de Estado para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder.

De acordo com o Ministério Público, parte dos acusados participou do plano denominado “Punhal Verde e Amarelo”, que previa o monitoramento, a prisão e até o assassinato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro do STF Alexandre de Moraes. O outro grupo teria atuado para coagir a alta cúpula militar a apoiar um decreto de ruptura institucional.

Durante o julgamento no STF, Gonet afirmou que os réus contribuíram de forma decisiva para as ações da organização criminosa e que estavam cientes da falsidade das alegações de fraude eleitoral. O procurador citou mensagens e áudios de Wladimir Soares, agente da Polícia Federal, em que ele admite disposição para uso de “força letal” contra autoridades. Segundo Gonet, as provas revelam uma “disposição homicida e brutal” dos envolvidos.

A PGR pediu a condenação dos oito militares e do agente da PF pelos crimes de tentativa de golpe de Estado e outros quatro delitos. O tenente-coronel Ronald Ferreira, acusado de participação pontual, pode responder por incitação ao crime. Até agora, o Supremo já condenou 15 pessoas ligadas à tentativa de golpe de 2022, com penas que variam de 16 a 27 anos de prisão.

Os militares são:

Bernardo Romão Corrêa Netto (coronel do Exército)
Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira (general da reserva)
Fabrício Moreira de Bastos (coronel do Exército)
Hélio Ferreira Lima (tenente-coronel do Exército)
Márcio Nunes de Resende Jr. (coronel do Exército)
Rafael Martins de Oliveira (tenente-coronel do Exército)
Rodrigo Bezerra de Azevedo (tenente-coronel do Exército)
Ronald Ferreira de Araújo Jr. (tenente-coronel do Exército)
Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros (tenente-coronel do Exército)
Wladimir Matos Soares (agente da Polícia Federal)

Bastidores da Política - A blindagem de Toffoli a Nadine Bastidores da Política
A blindagem de Toffoli a Nadine

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Brasil

+ Brasil


Foto: Reprodução

11/11/2025

Saiba como evitar problemas nas compras da Black Friday

11/11/2025

Mulher se recusa a abrir portão e é agredida com capacete por colega de trabalho; vídeo

Usuários perderam tudo - Foto: Freepik Ilustrativa

11/11/2025

WhatsApp bloqueia milhares de contas e usuários se revoltam nas redes sociais

Cidade de Rio Bonito do Iguaçu - Foto: Divulgação Sesa

11/11/2025

Cinco dias após tornado devastador, 20 pessoas seguem internadas no Paraná

Demonstração no Texas - Foto: Vivian Abagiu/Universidade do Texas

11/11/2025

Brasileira desenvolve caneta que detecta câncer em apenas 10 segundos

Dia decisivo - Foto: Rosinei Coutinho/STF

11/11/2025

STF começa a julgar réus do Núcleo 3 da trama golpista

Foto: Allexandre Silva/MTE

10/11/2025

Na Câmara, ministro do Trabalho defende o fim da escala 6x1

Foto: Pixabay/Ilustrativa

10/11/2025

Anvisa proíbe suplementos de duas marcas por irregularidades

Foto: Reprodução

10/11/2025

Loja virtual de Suzane von Richthofen ultrapassa 100 mil seguidores: ‘Gratidão imensa’

Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

10/11/2025

STF acaba com emendas de deputados estaduais e vereadores

Josimar Maranhãozinho (MA), Pastor Gil (MA) e Bosco Costa (SE) / Foto: Cleia Viana e Mário Agra/Câmara dos Deputados

10/11/2025

PGR pede condenação de deputados por organização criminosa e corrupção

10/11/2025

Craque Neto detona Neymar após chance de rebaixamento do Santos: 'uma vergonha jogando futebol'

Foto: Joel Rodrigues/Agência Brasília

10/11/2025

Candidatos podem manifestar interesse em lista de espera do CNU 1

Foto: Rosinei Coutinho/STF

10/11/2025

Moraes encontra divergências e solicita envio de informações de operação que deixou 121 mortos

Foto: Rosinei Coutinho/STF

10/11/2025

Moraes exige imagens das câmeras de policiais após operação no Rio contra o CV

Foto: Reprodução/Oi

10/11/2025

Justiça decreta falência da Oi após dívidas de R$ 1,7 bilhão

Foto: Reprodução Redes Sociais

10/11/2025

Sobe para sete número de mortos em tornado no PR; vítima ia visitar a namorada

Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

10/11/2025

STF forma maioria para tornar lei que restringe mototáxi inconstitucional

Armas - Foto: Freepik

10/11/2025

Polícia investiga desaparecimento de 220 armas em Minas Gerais

Foto: Ari Dias/AEN

10/11/2025

Paraná foi atingido por três tornados com ventos de até 330km/h

Foto: Reprodução/Redes sociais

10/11/2025

Mexicanos protestam na COP30 em Belém contra ataques a ativistas ambientais

Foto: Ronaldo Siqueira / Portal do Holanda

10/11/2025

PF identifica cinco foragidos entre trabalhadores na COP30

Foto: Reprodução

10/11/2025

Michelle defende "submissão saudável" da mulher ao marido em evento do PL Mulher

Provas tem diferentes cores e gabaritos - Foto: Angelo Miguel/MEC

10/11/2025

Gabarito extraoficial do primeiro dia do Enem é divulgado; confira

Foto: Reprodução TV Globo

10/11/2025

Carro despenca de viaduto e deixa 4 jovens mortos em SP

Foto: Reprodução/FASTÁSTICO

10/11/2025

Estudantes ricos recebem R$ 513 mil em bolsas destinadas a alunos em vulnerabilidade em SP

Denise Tizo de Oliveira, de 27 anos, e Vinícius Franco de Farias, de 29 — Foto: Reprodução/Redes sociais

10/11/2025

Grávida de 8 meses é morta a facadas por companheiro em Campinas

Governador do Pará, Helder Barbalho - Foto: Secretaria de Estado de Comunicação - Pará

10/11/2025

Governador do Pará responde crítica de Trump sobre COP30: “É melhor agir do que postar"

Evento começa hoje sem os EUA - Foto: Ronaldo Siqueira/Portal do Holanda

10/11/2025

COP30 inicia nesta segunda-feira em Belém


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!