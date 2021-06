PGR pede ao STF para rejeitar ações de Bolsonaro contra medidas restritivas

De acordo com o G1, o presidente pediu, em maio deste ano, a suspensão de decretos de três estados: Pernambuco, Paraná e Rio Grande do Norte. Em parecer assinado pelo procurador Augusto Aras, a PGR afirma que a ação não deve ter o mérito analisado por questões processuais.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) entrou com ação no Supremo Tribunal Federal (STF)para suspender a ação apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) contra as medidas de restrição determinadas pelos governadores para conter o avanço da Covid-19 nos estados brasileiros.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.